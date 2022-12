Las explosiones en Rusia plantean a Putin un nuevo problema (Análisis)

¿A dónde nos lleva esto? Occidente está en un aprieto. Cuanto mejor se comporte el Ejército ucraniano en el campo de batalla, menos probable será que Kyiv esté de acuerdo con algunas capitales europeas en que son necesarias conversaciones de paz con Rusia. Cuando se está ganando, ¿por qué aceptar hablar de una forma de perder? Y la OTAN no puede empezar a desacelerar el suministro de armas ni enfrentarse a las críticas, incluso de sus propios ciudadanos, de que está dejando a su suerte a los ucranianos. En realidad, no puede exigir a Kyiv que acepte la pérdida permanente de parte de su territorio como parte de un acuerdo sin respaldar esencialmente la invasión rusa.

Se trata de bases aéreas situadas muy al interior de Rusia, y sea cual sea la verdad de los ataques, si representan una nueva capacidad de drones de larga distancia que Ucrania ha anunciado, o si hay otra explicación, esto no es algo que estuviera previsto que ocurriera cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó su “invasión de 10 días” en febrero. Semana tras semana, hay más indicios de que la maquinaria militar de Moscú no puede hacer lo que dice en su propaganda.

