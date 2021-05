las estrellas que se casaron en secreto

Sin embargo, si hay una boda a la francesa que destaca, esa es la de Brad Pitt y Angelina Jolie. En el Château Miraval y rodeados de sus hijos, que habían personalizado con dibujos el Versace de su madre, los entonces conocidos como Brangelina se desposaron (a pesar de que dijeron que hasta que no se legalizase el matrimonio homosexual no pasarían por el altar).

En Hollywood hay varias actrices consagradas que no reportaron su compromiso y así pudieron darse el “sí, quiero” sin estridencias ni periodistas. Y lo hicieron, además, lejos de la tierra de las oportunidades: Margot Robbie y el director Tom Ackerley, de cuya ceremonia no trascendieron detalles, se casaron en los alrededores del pueblo australiano en el que creció la intérprete.

A Reynolds también le gustó lo de que no hubiera nadie alrededor y en el 2012 se decantó por esa vía junto a Blake Lively en Mount Pleasant, Carolina del Sur. La compañera de Lively en Gossip Girl, Leighton Mester, se casó sin faralaes con el intérprete de The O.C., Adam Brody, en febrero de 2013.

Nos referimos, por ejemplo, a Ashton Kutcher, que tanto con Demi Moore (por el rito de la Cábala y preparada con tanta celeridad que no asistieron ni las hijas de la actriz) como con Mila Kunis, el patriótico fin de semana del 4 de julio (de 2015), no quiso publicidad de sus enlaces.

En la canción Remember the Name, él ya la llamaba su esposa, a pesar de que, como más tarde explicó en una entrevista, escribió el tema “antes de que Cherry y yo nos casáramos y sabía que estaríamos casados en el momento en que se publicase”. Dicho y hecho: sin oropeles, Ed Sheeran y Cherry Seaborn contrajeron matrimonio en una iglesia cercana a la casa familiar del artista en Suffolk.

