Las estrategias de Yanibel Ábrego para tomar el control de Cambio Democrático

Pero, ¿por qué Ábrego quiere tomar el control del partido en enero de 2023? La clave está en algunas fechas de febrero de 2023. Según el calendario electoral, establecido en el Decreto No. 29 de 30 de mayo de 2022, que convoca a las elecciones de mayo de 2024 [Boletín Electoral No. 5065], en ese mes es “la convocatoria y apertura de los procesos internos partidarios para la escogencia de sus candidatos a cargos de elección popular”.

De no obtener una respuesta favorable a la impugnación de todo el proceso para la elección de convencionales, Ábrego y los diputados todavía tendrían un as bajo la manga: que Guerra también logre ser ponente en esta reconsideración.

Precisamente el pasado martes en horas de la noche circuló el acuerdo de pleno del TE No. 52-7 del 25 de octubre, en el que Ábrego recibió su primer revés en la pelea por el cambio de fecha. En el acuerdo, el TE responde a una larga lista de peticiones de Ábrego. La diputada solicitó que se le suspendiera el subsidio electoral al partido y que se le declarara en desacato, por no cumplir con el acuerdo de pleno 37-1 del 7 de julio de 2022, en el que el TE le concedió al colectivo “un plazo de 30 días calendarios” para presentar el reglamento y el calendario.

You May Also Like