‘Las escuelas son seguras; ábranlas’

No vamos a tener salones de 30, sino de 5 ó 6, así que el grupo de posible contagio es pequeño. Ese grupo se aislaría por 14 días en sus casas tras una prueba rápida que se hace con un hisopo en la boca. No duele y da resultados en media hora.

Hay padres con miedo; eso se corrige leyendo y educando. Hay otros que saben que la infraestructura de la escuela de los hijos no es la apta; eso se corrige. Pero lo principal es lo económico: muchos no podrían pagar la tarifa completa.

Agua, ventilación y ajustar el número de niños que puedan recibir a la vez. Pero lo que más se necesita es la voluntad de los papás. Mientras los padres no presionemos y toquemos pailas, eso no va a pasar.

El porcentaje de infección en escuelas es menor al 1%, mucho menor a la posibilidad de infectarte en casinos o bares. Los niños no superan el 10% de los infectados y la gran mayoría se ha infectado por sus padres, no por contacto con otros niños. Más allá, los niños necesitan el contacto presencial. El virtual solo funciona si pueden pedir ayuda y concentrarse.

