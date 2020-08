Las enfermeras de Panamá reclaman ‘equipos de protección completos y seguros’

EXIGEN EQUIPOS DE PROTECCIÓN “COMPLETO Y SEGURO” “La mascarilla que tengo se rompe fácilmente (…) ahorita estamos así: si hay mascarillas no hay bata, si hay batas no hay botas protectoras, esa situación no puede seguir. Le pedimos a las autoridades que resuelvan su tema gerencial, administrativo que tienen, para que garanticen estos suministros y estas compras a tiempo”, declaró Reyes de Serrano.

