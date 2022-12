Las enfermedades cardiovasculares, una pandemia silenciosa que se cobra más vidas que el cáncer o la COVID-19

Cumplir con los tratamientos prescritos por los médicos tras un evento cardiovascular —como un ictus o un infarto— no garantiza que el paciente no recaiga en este tipo de dolencias en un futuro. Se llama riesgo cardiovascular residual a la posibilidad de que estos episodios se repitan pese a llevar un control óptimo del colesterol, la hipertensión u otros factores de riesgo.

