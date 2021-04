Las encuestas respaldan a Matthew McConaughey para ser gobernador de Texas | Gente

Matthew McConaughey contaría con el apoyo de los texanos si finalmente decide postularse como gobernador de su estado natal. Así lo asegura una encuesta realizada por el diario The Dallas Morning News y la Universidad de Texas entre el 6 y el 13 de abril a un total de 1.126 votantes, de los cuales el 45% daría su apoyo al actor mientras que el 33% votaría a Greg Abbott, el actual gobernador de Texas que busca la reelección. Según este hipotético sondeo, el ganador de un Oscar por Dallas Buyers Club recibiría el apoyo de los demócratas, pues el 66% de estos votaría por McConaughey y solo el 8% daría su voto a Abbott. En cambio, el 56% de los republicanos dijo que apoyaría al actual gobernador y el 30% lo haría por el actor de Hollywood. En el caso de los votantes independientes, el 44% votaría por McConaughey y el 28% por Abbott. El actor aún tiene tiempo para decidir si finalmente se presentará como candidato a la gubernatura del estado de Texas, pues las elecciones serán el 8 de noviembre de 2022.

Matthew McConaughey, quien se define a sí mismo como centrista, todavía no ha confirmado su candidatura ni ha dejado claro si se postularía por el partido demócrata o republicano, pero hace solo un mes admitió que se estaba planteando seriamente lanzarse al ruedo político como gobernador de Texas. “Estoy considerándolo seriamente” declaró en el podcast The Balanced Voice el pasado marzo. “Porque creo que tengo algunas cosas para enseñar y compartir, pero ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi categoría en el próximo capítulo de mi vida al que voy a entrar?”, se preguntó entonces.

No era la primera vez que el texano, de 51 años, insinuaba sus intenciones. El pasado noviembre ya dejó caer en una entrevista en The Hugh Hewitt Show que podría dar el paso. “La política me parece un mal negocio en este momento. Cuando la política redefina su propósito, podría estar mucho más interesado”, dijo entonces asegurando que la posibilidad quedaba en manos de los ciudadanos: “Dependería de la gente más que de mí”.

El actor, que en sus años jóvenes era famoso por su afición a la fiesta, la marihuana y tocar los bongos desnudo –lo que le llevó a ser detenido en 1999–, se ha convertido en la última década en un padre de familia intachable. Está casado desde 2012 con Camila Alves, con quien tiene tres hijos, y ambos desarrollan una intensa labor filantrópica desde su fundación, Just Keep Livin’, dedicada a ayudar a estudiantes de familias desfavorecidas. En los últimos años ha compaginado su cada vez más sólida carrera en Hollywood con diversas campañas solidarias para ayudar a los más necesitados de su estado natal. Hace apenas unos meses recaudó junto a su esposa casi ocho millones de dólares para los afectados por las tormentas invernales de Texas en febrero. Durante la pandemia participó en una charla a través de Zoom con los alumnos de la Universidad de Texas, en Austin, y en 2019 se incorporó como profesor en la facultad donde se graduó en 1993 en el departamento de Radio, Cine y Televisión.

McConaughey no ha sido el único artista que se ha planteado abiertamente dar el salto a la política. Antes de convertirse en el 40º presidente de la historia de los Estados Unidos, Ronald Reagan aparcó su carrera como actor para ser gobernador por California. Los mismos pasos que tiempo después siguió Arnold Schwarzenegger, quien fue gobernador de ese mismo estado de 2003 a 2011. Y hace casi 40 años fue el actor, director y productor Clint Eastwood quien se convirtió en alcalde de la pequeña ciudad californiana Carmel by the Sea.

Más recientemente otros artistas pertenecientes al mundo de la interpretación y de la música también han mostrado sus deseos de cambiar la sociedad desde las altas esferas. El pasado 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia de Estados Unidos, el rapero Kanye West hacía oficial lo que llevaba tiempo dejando entrever con sus posturas en las redes sociales y anunció que presentaría su propia candidatura para la presidencia del país. “Ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de Estados Unidos”, anunció el músico. En 2018, la actriz que dio vida a la abogada Miranda Hobbes en la exitosa serie Sexo en Nueva York, Cynthia Nixon, decidió presentarse a las primarias para convertirse en la candidata demócrata para el puesto de gobernador de Nueva York, un cargo que tuvo que disputarse sin éxito con Andrew Cuomo. “Estamos hartos de políticos que se preocupan más de los titulares y del poder que por nosotros. Algo debe cambiar”, dijo la estrella entonces.