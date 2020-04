Las empresas compiten para fabricar más respiradores

Las autoridades de salud estadounidenses ahora están apresurándose para registrar un nuevo conteo. Es probable que encuentren menos de 200.000, de las cuales un 80 o 90 por ciento suelen utilizarse con pacientes que no padecen la COVID-19 . Un cálculo aproximado de The Economist sugiere que, si el virus sigue propagándose al ritmo actual, Estados Unidos se quedará sin dispositivos sobrantes en cuatro semanas. La situación es peor en otros países.

