las eléctricas niegan enriquecerse, Casado promete una nueva ley y Sánchez evita pronunciarse

No obstante, en el caso de España, “contamos con un modelo de tarifa regulada (PVPC) que traslada volatilidad al cliente residencial y además hace recaer sobre su factura impuestos, cargos y tasas que no dependen de su propio consumo”, según Aelec, que agrupa a Endesa, Iberdrola, EDP y Viesgo.

No es de extrañar por ello que el líder del principal partido de la oposición, el popular Pablo Casado, haya propuesto este miércoles una ley para que se pague solo la energía consumida. Además, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándole de no hacer nada para evitar la escalada récord en España.

