Las editoras de revista Ellas y los libros que jamás prestarían

Hay costumbres de las que, como lectores, nos cuenta desprendernos. Los formatos de lectura más modernos presentan cada vez más facilidades: la posibilidad de tener miles de libros en una tableta, agrandar la letra o leer adelantos antes de comprarlos son algunos de ellos.También, hay libros que por mucho que lo intentemos, no podemos terminar leer, así como hay obras que bajo ninguna circunstancia dejaríamos en manos de otros. No vaya a ser cierto eso de que los libros son orgullosos, porque una vez que se van, no vuelven ¿no?Los hábitos como lectores son muchos. De ellos, y de recomendaciones literarias, hablan Roxana Muñoz y Sarita Esses, editoras y columnistas de revista Ellas, en este episodio del podcast Des(Haciendo) el Ellas.

