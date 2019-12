“Las economías más robotizadas del mundo están casi en pleno empleo”

Se refiere a si España hubiera mantenido la tendencia de inversión en I+D y no hubiera habido recortes durante la crisis… Eso es. En un mundo paralelo, donde España no hubiera pisado el freno hace diez años habría llegado en 2020 a una inversión del 2% del PIB. La realidad es que estamos ahora en el 1,24% del PIB y hace una década estábamos en el 1,35% del PIB.

Es un plan imposible de cumplir. Me comprometo a invitar a cenar a todos los españoles si se cumple. Aunque fuera posible, quizá ni siquiera fuera deseable porque supondría una inversión tan brutal en tan poco espacio de tiempo que habría que ver cómo podría digerirlo el sistema. Si España no hubiera soltado el pie del acelerador en el periodo justamente previo a la crisis estaríamos justito ahora en el 2%.

