Las dos orillas de Julio Zachrisson

“Zachrisson ha inventado un mundo lleno de carnalidad y picardía, a caballo entre el realismo, la leyenda, la historia y la fantasía, y entre la figuración y la abstracción. Aunque lleva mucho más tiempo en España que acá, su arte siempre ha logrado transmitir el espíritu de nuestros barrios populares. Sus personajes -humanos, animales e híbridos- escenifican actos de explosiva o voluptuosa intensidad. En su mundo no hay fronteras entre lo bello y lo grotesco, pero sí entre la crueldad y la avaricia, por un lado, y la voluntad ética y solidaria por el otro. Su carencia de tabúes, su lucidez crítica y su capacidad de renovar y renovarse no tienen parangón en la historia del arte panameño”, agrega Samos.

