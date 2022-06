las diferencias entre estas apps de navegación de tu móvil

Si sabes cuál es tu destino con exactitud, ambas aplicaciones son válidas , pero si no es así, te será mucho más útil Google Maps porque te ofrecerá gran cantidad de información sobre los puntos de interés . Waze no tiene acceso a ellos porque se trata de una app de navegación.

Otra de las ventajas de Google Maps es que te recomienda rutas no solo en coche o andando, sino que también te ofrece la mejor ruta a seguir en transporte público, bicicleta o andando, algo que Waze no ofrece a los usuarios.

