Las diez pautas para afrontar la Navidad con niños que tienen celiaquía o alergias alimentarias

4.- Los primeros platos , en muchas casas, suelen ser sopas o cremas. En el caso de no tolerar la lactosa, se ha de procurar que no contengan nata, leche, o quesos. Buenos sustitutos son las sopas y cremas vegetales, como los puerros, o la calabaza. En el caso de los celíacos, se evitará añadir harinas para espesar o picatostes.

3.- Con los celíacos, el principal problema se encuentra en los aperitivos a base de tostas, canapés y pinchos. Aunque hay muchos productos certificados sin gluten en el momento actual, se puede optar igualmente por recetas que no lo contengan, como pinchos sobre cucharillas a base de pulpo, queso con calabaza, etc.

A su juicio, siempre hay que estar alerta en cuanto a la alimentación de los niños , pero especialmente durante la Navidad, donde es muy común comer fuera de casa, y donde el alérgeno puede estar camuflado en algún menú que no sea controlado por los padres o tutores del pequeño, que no tienen por qué encargarse de la preparación del menú.

