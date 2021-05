Las Diablas ganan torneo de PTYFlag

El equipo de Las Diablas levantó la copa y festejó, no sin antes darlo todo en la cancha para llevarse los honores de manera invicta en el Torneo 5 vs. 5 de flag femenino, que se disputó en las instalaciones de Copa Airlines Field, en Costa del Este, bajo estrictas medidas de bioseguridad para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

