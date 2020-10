Las democracias afrontan un futuro incierto

Las democracias no garantizan resultados personales para ningún ciudadano. La creciente desigualdad junto a las viejas plagas de la corrupción, la delincuencia organizada y la ineficiencia de muchos servicios públicos, se cargó de esteroides gracias a la pandemia. Thomas Friedman, el maravilloso columnista del New York Times , ha dicho repetidamente que la pandemia es solo un ensayo de lo que traerá el cambio climático. Una gran cantidad de Estados democráticos que se han quedado cortos frente a la pandemia, no pueden enfrentar la carga de las narcomafias o del cambio climático. ¿Significa esto que las democracias son una especie en peligro de extinción?

Antes de la Covid-19, el principal resultado de la revolución tecnológica de los últimos 30 años fue el acceso de miles de millones de personas a un mundo de información, que incluye el mayor desfile de bienes de consumo y objetos aspiracionales que la humanidad haya conocido. Aunque un mejor nivel de consumo viene aparejado de un mejor nivel de vida, la web ha acelerado la concentración de la riqueza en mercados muy ineficientes. Si puedo traer un producto de Amazon más barato, no lo voy a adquirir de una tienda local que lo ofrece a un mayor precio. Mi acto de racionalidad económica termina perjudicando a mi familia y a mí, porque la tienda local paga impuestos y seguro social, y mantiene una planilla de colaboradores junto a una red de proveedores que, muy probablemente, de forma directa o indirecta, también me dan de comer.

Según un reloj en la Union Square, en la ciudad de Nueva York, nos queda algo así como 7 años y unos 70 días antes de que la contaminación humana cause que el cambio climático y sus peores efectos sean irreversibles. Este es apenas uno de los grandes desafíos que enfrentan las naciones del mundo, y que en particular se dibujan como una posible fuente de disturbios y protestas populares contra la acción del Estado.

