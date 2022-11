Las cuentas de Carlos Alcaraz para llegar a fin de año como número uno del mundo

La misión no era sencilla, pues el apretado ranking convertía el calendario posterior al US Open -donde asaltó el liderato de la ATP- en un largo camino hasta el fin del año. Sin embargo, tan solo quedan dos citas en las que sus perseguidores pueden aprovechar para ganarle terreno, el Masters 1.000 de París en curso, y las ATP Finals en las que se miden los ocho mejores del año.

You May Also Like