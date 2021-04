las cuentas de Barça y Real Madrid para ser campeón

Aunque lo cierto es que todo puede pasar en esta Liga loca, que parecía amarrada por los rojiblancos, pero que ahora es una de las más abiertas de los últimos años, si no la que más. La ventaja de los de Simeone se ha visto reducida a un punto sobre el Barça y tres sobre el Real Madrid , pero a los colchoneros les beneficia el choque que enfrenta a sus dos perseguidores. Además, el Sevilla no pierde de vista al trío de cabeza: está a ocho puntos del liderato.

