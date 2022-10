Las cuatro mejores dietas si padeces una enfermedad autoinmune

Hay algunas otras condiciones en las que la retirada del gluten puede ser beneficiosa. Eso sí, son ya varios los expertos que han desaconsejado la restricción si no hay una razón médica de peso para ello, por lo que en cualquier caso se debe reincorporar en la dieta si observamos que su retirada no produce mejorías en los síntomas.

You May Also Like