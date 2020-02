Las cualidades que requerirán los directores generales en la década de 2020

¿Entonces, qué cualidades se requerirán para ser un líder corporativo en la década de 2020? Cada empresa es distinta, pero quienes se encarguen de contratar altos ejecutivos o aspiren a ocupar esos cargos deben fijarse en unas cuantas cualidades. Es esencial dominar el delicado arte de la asignación de capital intangible, que requerirá creatividad y mayor colaboración. El director ejecutivo debe ser capaz de poner en orden el flujo de datos entre las empresas y las partes con las cuales tenga trato y establecer una nueva distribución de ganancias y riesgos. Algunas empresas han tenido avances —Amazon monitorea 500 metas medibles— pero la mayoría de los directivos todavía ni siquiera logran depurar su buzón electrónico a la medianoche. Por último, los líderes deben tener muy claro que el objetivo de la empresa a largo plazo es el beneficio de sus propietarios. Eso no significa que deban ser miopes ni bruscos. Cualquier negocio que se precie de ser prudente debería abordar los riesgos del cambio climático, por ejemplo. Los directores ejecutivos de la década de 2020 estarán muy ocupados con su propia empresa , así que deben olvidarse de intentar organizar también al resto del mundo. Y ya si entre una junta y otra encuentran tiempo para fumar hierba a 12.000 kilómetros de altura, más les vale que no los descubran.

Deseosos de demostrar que les interesan los temas de actualidad, los líderes han comenzado a compartir en público opiniones sobre temas como el aborto y el control de armas. El peligro es que caigan en la hipocresía. El jefe de Goldman Sachs quiere “acelerar el progreso económico para todos”, pero es posible que le impongan una multa por su participación en el escándalo de corrupción de 1MDB en Malasia. En agosto, 181 directores ejecutivos estadounidenses se comprometieron a servir a sus empleados, proveedores, comunidades y clientes al igual que a sus accionistas. Es una promesa, hecha durante una prolongada expansión económica, que no podrán mantener. En una economía dinámica, algunas empresas deben reducir su tamaño y despedir a algunos empleados. Es una necedad fingir que no es necesario hacer sacrificios. Si los salarios son más elevados y los proveedores reciben más efectivo, debe haber menos ganancias o precios más altos para los consumidores.

Los directores ejecutivos experimentan y sus resultados son decepcionantes. Reed Hastings, de Netflix, predica una autonomía radical. Su personal decide cómo manejar sus gastos y no tiene revisiones formales de desempeño, una idea que provocaría total caos en la mayoría de las empresas. Para intentar afirmar su autoridad, otros reviven el culto a las celebridades de los ochenta. En algunos casos funciona: Satya Nadella reconstruyó Microsoft mediante un “liderazgo empático”. Por desgracia, por lo regular no es así. El periodo de Neumann como ‘fiestero en jefe’ de WeWork terminó en fiasco. Jeff Immelt, antiguo mandamás de General Electric, ha sido acusado de inflar sus éxitos sin aclarar los sacrificios hechos, pues se presentaba como una estrella de lujo mientras el flujo de caja caía un 36 por ciento.

Sin embargo, estos ejecutivos afirman que su trabajo se ha complicado. La mayoría se lo achaca a la ‘disrupción’, la idea de que la competencia es cada vez más intensa. Pero ya llevan años diciendo eso. De hecho, la evidencia sugiere que, ahora que la economía estadounidense sufre una esclerosis más pronunciada, las grandes empresas pueden generar ganancias elevadas por periodos más prolongados. De cualquier forma, tienen razón: algo ha cambiado. La naturaleza del trabajo ha caído víctima de la disrupción. En particular, el mecanismo que aplicaban los jefes para ejercer control sobre sus enormes empresas ya no funciona , además de que hay cambios constantes, tanto en los lugares en los que operan las empresas como en sus propósitos. Estos factores tienen consecuencias importantes no solo para los negocios, sino también para quienes desean escalar los peldaños corporativos.

