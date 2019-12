Las costumbres navideñas de Panamá y algo de la literatura universal

Para una ocasión tan hermosa como la navidad, se prepara una cena, por supuesto, dentro de las posibilidades de cada hogar. Ya es casi una tradición preparar arroz con guandú, acompañado de pollo o pavo. No faltan los deliciosos tamales o tamalitos, la ensalada, una rosca de pan con nueces, la que se saborea con chocolate caliente, y se ha añadido últimamente el dulce de frutas. En el centro de la mesa, en la mejor bandeja que se posea, se colocan uvas, manzanas, peras y nueces. Los que tienen algo más de tiempo, preparan postres, como dulce de frutas o arroz con piña. Creo que estas celebraciones están alejadas de cualquier ideología política o religiosa, porque es tan contagioso el ambiente que impregna al mundo en navidad, que en muchos se despierta el deseo de compartir, y es eso precisamente lo que muchos hacen en esta ocasión, aunque tal vez no lo hagan más en ningún otro momento del año. Entonces no podemos negar la poderosa influencia de esta celebración.

