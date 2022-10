El conflicto en la selección española femenina de fútbol todavía sigue sin solucionarse, y no parece que se vaya a solucionar a corto plazo. Con el Mundial dentro de algo más de nueve meses, una de las 15 que renunciaron a acudir con el equipo nacional hasta que Jorge Vilda no renuncia y cambien varias cosas, Lola Gallardo, se mostró segura de que todo se arreglara antes de la cita de Australia y Nueva Zelanda, pero a la vez reivindicó sus peticiones: “las cosas que hemos dicho están bastante claras”.

“Si el seleccionador cree que no debemos estar en el Mundial será totalmente respetable“, añadió Lola Gallardo, una de las que no formó parte de esa lista después de la carta remitida por 15 jugadores internaciones españolas a la Federación Española solicitando no formar parte de la selección hasta que no cambien algunas cosas. Sin decirlo, las jugadoras firmantes, a las que también ha mostrado su apoyo Alexia Putellas, piden que Jorge Vilda deje de ser el seleccionador.





“Nosotras nos dedicamos a entrenar y a jugar cada fin de semana, es en lo que estamos centradas. Ojalá que se arregle pronto y que podamos hablar sólo de fútbol”, deseó la portera del Atlético de Madrid. “Ojalá supiera cuál es la solución. En su día sacamos el comunicado y las cosas que hemos dicho están bastante claras, añadió la colchonera.

Además, Gallardo no cree que el conflicto pueda abrir una brecha entre las jugadoras que sí acuden a la selección y las que han decidido renunciar temporalmente. “Nosotras somos profesionales y tenemos el mismo objetivo: dejar a la selección en lo más alto. Creo que lo hemos demostrado”, concluyó.