Sergio Ramos cierra la temporada 2020/2021 de la peor manera posible: fuera de la selección española para la Eurocopa. El capitán se las prometía muy felices a principio de año, pero todas sus decisiones han conducido a un camino que él mismo no esperaba.





Así lo ha dejado entrever en sus redes sociales, donde ha explicado su versión de la situación. Ramos se operó en enero, sacrificando buena parte de su temporada con el Real Madrid, para estar a tope en la lista de Luis Enrique para la cita continental, pero las progresivas recaídas y la ausencia de minutos han hecho que su estado de forma decaiga notablemente, hasta el punto de quedarse fuera.

Esta es la carta que ha escrito en las redes sociales:

“Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere.





Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero. Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa.

¡Un saludo grande a todos y siempre Viva España y Hala Madrid!“

Su presencia en la convocatoria de marzo para los partidos clasificatorios para el Mundial con España, en los que jugó unos minutos y luego se volvió a lesionar, fue la gota que colmó el vaso en buena parte del madridismo, además de obligar a Zidane a tirar de canteranos ante la gran cantidad de bajas en la zaga, incluida la suya.





Como él mismo admite, le tocará pensar mucho en los próximos meses. Ente otras reflexiones tendrá que darse cuenta de si estas decisiones que ha ido tomando no sólo le han cerrado la puerta a la Selección (por edad, quizá de manera definitiva), sino también al Real Madrid. Su futuro no está ni mucho menos garantizado y, a día de hoy, no tiene equipo para la próxima temporada.