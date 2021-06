Las contrataciones se dispararán este verano un 21%, hasta casi los 440.000 empleos, alcanzando niveles de 2015

No obstante, Randstad ha explicado que la cifra estará todavía casi un 30% por debajo del volumen alcanzado en 2019, cuando el nivel de contratos superó las 621.000 firmas . Randstad ha explicado que desde 2012 el volumen de contratos en verano no ha dejado de crecer, hasta alcanzar los más de 621.000 alcanzados en 2019. Sin embargo, la irrupción del Covid-19 hizo que el indicador se desplomase en 2020 hasta las 363.242 firmas, aunque los avances en la vacunación y el levantamiento de las restricciones sanitarias favorecerán su incremento este año.

You May Also Like