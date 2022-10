Las contradicciones de Bernardo Meneses

Sin embargo, en los registros que publica la Contraloría General de la República, se detalla el refrendo a nombre del estudiante beneficiado con el auxilio, no del centro académico. En ocasiones puntuales aparecen en el sistema de Contraloría contratos refrendados a favor de instituciones educativas. En esos casos, no se especifica el estudiante al que corresponde.

Si bien en esas notas Silva no pide apoyo explícitamente, en redes sociales se ha cuestionado por qué decidió enviar las cartas, pues se argumenta que eso no es responsabilidad de un diputado.

