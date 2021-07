Las consultas son democráticas, pero hay quienes tienen otras vías

Fernanda Russo, tiradora deportiva de nacionalidad argentina, denunció en sus historias de Instagram que luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, recibió numerosos comentarios con ataques y mensajes de odio. Russo participó en la competencia de rifle de aire 10 metros femenino durante el primer día de actividades olímpicas en Japón, quedando clasificada en la posición número 40, al sumar 618.9 puntos. Días después, el 26 de julio, la argentina compitió en la prueba de 10 metros de rifle de aire mixto junto con su compañero Alexis Eberhardt. La pareja logró posicionarse en la posición 27 con 618.2 puntos. Con ello, Fernanda de 21 años, terminó su participación en Tokio 2020, por lo que el 27 de julio compartió un video en sus historias de Instagram donde agradece todo el apoyo recibido: “hola a todos, buen día para Argentina, acá son las nueve de la noche en Tokio. Hoy terminé mi segunda participación olímpica no lo puedo creer. Estoy muy contenta, muy movilizada”. “Sí, estoy un poco enojada porque el resultado que esperaba no llegó pero bueno, entiendo que esto es un proceso. Lo primero que quería hacer antes que cualquier balance, y antes de cualquier cosa, era agradecerles primero que nada a todos los que estuvieron prendidos a la pantalla apoyando tanto a Alexis como a mí individualmente, como a esta dupla que lo dejó todo”, continuó Fernanda. Luego mencionó que numerosos aficionados rebasaron los límites: “pero también nos quería llamar a la reflexión un minuto, como argentinos. Así como hemos recibido muchos mensajes de apoyo y de amor, también hemos recibido muchos mensajes de odio y muchos ataques injustificados en las redes. Tengamos un poco más de cuidado con las cosas que escribimosen la pantalla y tengamos en cuenta que primero que nada somos humanos todos, los deportistas y los que no”. En los Juegos Olímpicos Río 2016, Russo participó de forma individual en la misma prueba, solo tenía 16 años, y en aquella ocasión logró quedar en el puesto número 20. La denuncia de Fernanda se suma a una serie de ataques lanzados a varios atletas de distintas nacionalidades, bajo el cobijo de las redes sociales y por razones que rayan en lo absurdo, como su aspecto físico alejado de los estándares tradicionales, no alcanzar un resultado específico o su preferencia sexual.

