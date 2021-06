Las constantes lluvias impulsan la generación con hidroeléctricas

El mercado energético funciona con los contratos de venta de energía (PPA, por sus siglas en inglés) adjudicados a las generadoras mediante licitación para suplir a las distribuidoras Naturgy y ENSA, que atienden a los clientes finales. También hay contratos entre generadoras y el mercado ocasional donde el precio de la energía varía diariamente, según la demanda. Las distribuidoras compran energía en este mercado ocasional para cubrir los porcentajes de su demanda que no están contratados, y las generadoras compran la energía que por contrato deben entregar, pero por alguna razón no han podido generar.

“Esta generación que hemos tenido demuestra que el sistema se puede manejar con agua durante la temporada lluviosa y con sol y viento en la temporada seca”, afirma Nanik Singh, analista del sector eléctrico. Reconoce, no obstante, que aunque son necesarias las plantas térmicas de respaldo, no se precisan en tanta cantidad como para tener tres plantas de gas natural contratadas: AES Colón, en operación; Generadora de Gatún (antes NG Power), y Sinolam Smarter Energy, las dos últimas en proyecto, y que en total sumarán más de mil 400 megavatios (MW) en capacidad instalada. El sistema debe mantener el costo de mantenerlas disponibles (costo de potencia) y, si hay un exceso, ello encarece el costo de la energía que paga el consumidor.

