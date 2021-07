Las consecuencias que ha tenido para Palito Dominguín su paso por ‘Supervivientes 2021’

Palito Dominguín ha sido una de las concursantes más destacadas de esta última edición de Supervivientes por su paso por el palafito durante varias semanas en total soledad con Lola.

Por ello, su expulsión definitiva del reality fue totalmente inesperada tanto para los concursantes como para sus familiares.

Al regresar a España, Palito está teniendo que enfrentarse a un proceso de adaptación que le está costando más de lo que ella misma esperaba.

“Desde que llegué de la isla, la comida me sienta bastante mal, muchas de las comidas. He pensado en quitarme de harinas y ver si las cosas sin gluten me sientan mejor porque la pasta me sienta fatal, la bollería también”, ha relatado en Instagram.

“Llevo todo el día pensando qué quiero comer y no sabía qué era lo que me apetecía de verdad. ¿Y sabéis qué era lo que me apetecía? Arroz blanco con almendras. ¡Manda huevos! Lo que he estado comiendo tres meses”, ha confesado entre risas.

Pero no es la única que está sufriendo estas consecuencias. Alexia Rivas también se ha visto afectada a nivel alimentario a su vuelta del concurso, habiendo recuperado ya todo el peso que perdió.