Las consecuencias de orinar en la ducha, según un urólogo

Aunque no se reconozca abiertamente a menudo, orinar en la ducha es algo común. Es difícil estimar con precisión qué proporción de la población tiene este hábito, pero lo cierto es que los potenciales pros y contras de la práctica tienen un buen número de consultas en buscadores como Google.

De hecho, existe un cierto debate entre quienes consideran que se trata de una práctica fundamentalmente antihigiénica y quienes defienden que es inofensiva. Para contribuir a esta controversia, el profesor de urología en la Facultad de Medicina UCF de Florida (Estados Unidos) Jamin Brahmbhatt se pronuncia al respecto en el portal sobre noticias de salud Health.

Si lo haces, hazlo en tu propia ducha

La respuesta corta de este doctor es que está bien orinar en la ducha, y que no es tan antihigiénico como se podría pensar. Eso sí, se debe tener en cuenta una serie de aspectos.





Lo primero es que, puestos a miccionar en la ducha, lo ideal es hacerlo en nuestra propia ducha y no en una ducha pública. Y es que más allá de la consideración por la sensibilidad de otros usuarios de dicho servicio, podemos exponer a otros a infecciones del tracto urinario: “Generalmente”, dice Brahmbhatt, “la orina es estéril, ya que no contiene organismos vivos. Pero este no es siempre el caso, ya que la persona que orina podría tener una infección del tracto urinario”.

Por lo demás, este experto argumenta que en condiciones y en nuestra propia ducha no entraña grandes riesgos. Al fin y al cabo, incluso si la persona tiene una herida en el pie, está en el mejor lugar para limpiarla rápido, y la orina no entraña más riesgo que el agua con el que nos lavamos la piel. Eso sí, resalta, la sabiduría popular que dice que la orina actúa como desinfectante no tiene detrás una evidencia científica particularmente sólida.





