Las conexiones detrás de las pruebas Covid-19

La Prensa investigó las empresas favorecidas por Aitsa, de acuerdo con un correo que envió a La Prensa el 21 de octubre. El laboratorio Central America Health, Inc. –por ejemplo– fue inscrito en el Registro Público el año pasado, el 16 de agosto. Menos de dos meses después –el 1 de octubre de ese año– obtuvo su aviso de operación con el nombre comercial de Clinilab Panamá. En octubre pasado intentó modificar su aviso de operación, pero fue cancelado por “incumplimiento de corrección del aviso de operación… No presentó documentaciones por actividades reguladas”, señaló el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

Del 12 de octubre a la fecha, por las pruebas de hisopado (PCR) aplicadas se habrían facturado poco más de $1.4 millones. Por estas pruebas, La Prensa solo ha visto pagos a favor de Jers Medical Panama, Inc, que en su momento, Aitsa no reportó como parte de las empresas favorecidas con la concesión directa para aplicar las pruebas en la terminal aérea.

