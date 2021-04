Las condiciones de prisión de Derek Chauvin, tras ser declarado culpable

Sin embargo, Chauvin no tiene antecedentes penales. Por lo que, de acuerdo a las pautas de sentencia del estado, la condena hipotética por homicidio no intencional en la comisión de delito grave y homicidio no intencional con desprecio por la vida es de 12,5 años. El juez deberá decidir en última instancia si dictar una sentencia entre 10 años y ocho meses, y 15 años para cada cargo.

Técnicamente, Chauvin podría enfrentar hasta 40 años de prisión por homicidio no intencional en la comisión de delito grave, hasta 25 años por homicidio no intencional con desprecio por la vida y hasta 10 años por homicidio accidental.

