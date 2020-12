Las compras navideñas más originales ahora se hacen por Instagram

Las compras navideñas siempre han sido un verdadero quebradero de cabeza para muchas personas, tanto que a veces es un momento de frustración y aburrimiento por pensar en los detalles más esperados del año. Que si unos calcetines, una corbata, ese perfume tan caro… Sin dejar atrás las multitudes que se aglomeran cada fin de semana según van llegando las fiestas. Un brebaje de clichés en tonos verdes y rojizos que a veces ayudan a que la cabeza explote.

El agobio, las colas y los tickets regalo entremezclados en la cartera es algo que este año se ha logrado sortear de cierta manera por culpa de la Covid-19, pero como bien se ha aprendido a lo largo del año, el 2020 aprieta, aunque no ahoga.

Por ello, si las compras navideñas están suponiendo un desafío tanto para la creatividad como para la salud, la solución no es otra que la propia plataforma de Instagram.

Aquí se cuece todo lo novedoso a todos los niveles que se pueda imaginar, y las compras no son para menos. De tal forma que incluso la red social ha decidido incluir en sus funciones una tienda para que no sea necesaria una página web al uso. Es decir, se puede comprar directamente desde la app. Una alternativa original, respetable con el pequeño comercio y sobre todo, segura.

La cuenta Rare Bags la lleva una joven española que se dedica hacer a mano diseños para bolsas de tela y otros productos. Un regalo 100% nacional, y totalmente artesanal con el que siempre se puede triunfar, además de otorgar algo de exclusividad a su dueño. Los precios son para todo tipo de bolsillos ya que no superan los 25 euros por producto.

Si las joyas siempre han sido un acierto que dejar bajo el árbol, estas de las chicas detrás de la cuenta de Morgana Sanderson, no pasarán desapercibidas. Cuentan con su propia página web y todos los productos son fabricados en España. En su muro de Instagram no solo hay joyas, sino que también comparten las historias que hay detrás de ellas y un montón de explicaciones de sus influencias y referencias histórico-artísticas. Piezas únicas en las que se merece invertir, ya que sus precios rondan los 50 euros.

El arte también es un regalo con el que es difícil no acertar, y si lo que gusta es un arte independiente y totalmente original, la mujer detrás de la cuenta Farfalle tendrá el regalo perfecto. Láminas echas a mano con cuidado y con cariño a un precio inigualable, entorno a las doce euros por cada una. Ya enmarcadas, se llevarán todas las miradas cuando se reciban visitas en casa.

Por último pero no menos importante, regalar vajilla siempre ha ido de la mano con celebraciones de boda, pero las piezas tan originales que vende el perfil de Instagram By Lucerito será el regalo estrella, ya no solo en Navidad sino en cualquier ocasión. Tratados con mimo y mucha paciencia, no pasará desapercibido entre la colección de platos en el armario de la cocina.