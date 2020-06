las claves para lucir moreno este verano

4. Prolongar el bronceado. No, al ‘after-sun’ no solo hay que recurrir cuando uno se olvida de la crema y llega a casa siete tonos más rojo de lo habitual. Este tipo de productos son un chute de hidratación para la piel después del impacto que supone estar tanto tiempo expuesto al sol, que además suelen incluir principios activos que ayudan a que la piel luzca dorada durante más tiempo. Otra opción es tirar de dieta: alimentos ricos en vitamina C y betacarotenos -o más sencillo, la gran mayoría de frutas y verduras de color rojo o naranja, como fresas, frambuesas o zanahorias- son grandes protectores de la piel y alargan el bronceado, además de reducir el efecto dañino de los rayos de sol.

3. Protección. He aquí los eternos debates del verano: ¿mejor en crema o en spray? ¿qué factor de protección (FPS) necesito? ¿qué tipo de filtros existen? Aunque cada piel tiene sus particularidades – farmaceúticos y dermatólogos son quienes mejor pueden asesorar sobre este tipo de productos-, la recomendación general es que la crema sea de un FPS de entre 25 y 30, aplicándolo cada dos horas de exposición; que proteja de la radiación UVB y UVA; y que su filtro solar sea físico (que no se absorba por la piel, sino que actúe reflejando la luz ultravioleta). Y para los olvidadizos: las cremas deben renovarse cada año, pues transcurridos varios meses pierden su capacidad de protección.

