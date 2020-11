Las claves para impulsar la recuperación

Desde Think with Google elaboraron en 2018 un estudio con Boston Consulting Group (BCG) en el que quedó claro cómo las empresas que habían alcanzado el máximo grado de madurez digital y que habían ofrecido contenido relevante a los consumidores, ahorraron hasta un 30% más en costes y aumentaron sus ingresos en un 20%. ¿Quieres conocer las tres claves que permiten impulsar la recuperación según este estudio? Descúbrelas en este artículo.

