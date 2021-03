las claves del pasaporte Covid que Europa aprueba hoy

El ansiado pasaporte de vacunación europeo está cerca de convertirse en una realidad. El certificado digital verde, nombre oficial elegido por la Unión Europea, se expedirá de forma gratuita, en inglés y en el idioma oficial del país y no podrá tener un uso que discrimine a aquellas personas que no se hayan inoculado aún ninguna de las vacunas, ya sea por haberla rechazado o por no haber sido llamado a vacunarse todavía. Además, será interoperable. Esos son los principales puntos del reglamento de funcionamiento que aprobará este miércoles, salvo sorpresas, la Comisión Europea.

​Cabe recordar, eso sí, que esta propuesta legislativa luego deberán aplicarla todos los Estados miembros, que tendrán capacidad para modificar los usos. Eso sí, las líneas generales que marcará hoy Europa parecen asumibles para todos. Sobre todo, porque la propuesta sortea uno de los principales escollos, pues no supone una discriminación para aquellos que todavía no se hayan inoculado alguna de las vacunas. Este era el miedo de países como Francia o Alemania, que podían suponer una piedra en el camino para un proyecto que los países del sur ven clave para recuperar la actividad económica y el turismo.