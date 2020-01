Las claves del juicio de Harvey Weinstein, los abusos sexuales que despertaron al mundo

Cuando Hollywood todavía intentaba digerir esta información, la revista The New Yorker difundía 5 días después un reportaje donde se daba voz a más mujeres que acusaban a Weinstein de acoso sexual.

El 5 de octubre de 2017, The New York Times publicó los testimonios de denuncia de varias mujeres, entre ellas la actriz Ashley Judd , que aseguró que 20 años atrás Weinstein la convocó para lo que creía un desayuno de trabajo y, en su lugar, la llamó a su habitación y le preguntó si le podía dar un masaje o mirar cómo se duchaba.

