Las claves de un Madrid herido para seguir soñando con Estambul

Y llovió mucho, literal y metafóricamente, en un partido de esos en los que nadie se explica cómo el equipo de Zidane logró salir vivo . Y, no sólo eso, sino con la certeza de que nadie le descarta para la final de Estambul. Al fin y al cabo, un 1-1 en contra no parece escollo para una escuadra que, tras una primera parte de asedio y temor, es capaz de imponer la sensación de que “aquí no ha pasado nada”.

You May Also Like