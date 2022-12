Las claves de los escándalos empresariales de Luis Rubiales al frente de la RFEF

Sin olvidar que el vestidor del fútbol femenino se rompió cuando 15 futbolistas pidieron la destitución del seleccionador nacional, Jorge Vilda, a lo que la RFEF contestó que no iban a “permitir que las jugadoras cuestionasen esa decisión” y que la Federación “ no va a admitir ningún tipo de presión “, ya que se encuentran alejadas “de la ejemplaridad y fuera de los valores del fútbol y del deporte y son nocivas”.

