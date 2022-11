Las claves de la victoria de los Astros vs. Phillies en el Juego 5 de la MLB World Series

Los Houston Astros ganaron el Juego 5 de la MLB World Series al superar 3-2 a los Philaldelphia Phillies en el Citizens Bank Park gracias a una excelente actuación de Jeremy Peña al bat y de Justin Verlander en el montículo.

Con este resultado, los Astros podrían coronarse en Houston en el Juego 6. Dicho compromiso tendrá lugar en el Minute Maid Park a las 20:03, tiempo del Este. En todas las series de postemporada que han llegado empatadas a dos victorias tras cuatro partidos, el ganador del quinto juego ha ganado en 45 de 64 ocasiones.

Aquí están las claves del triunfo de los Astros en el Juego 5 de la MLB World Series.

Jeremy Peña

El novato sensación apunta a ser el MVP de los Astros si ganan el Trofeo del comisionado. Luego de un triple de José Altuve para abrir el partido, Peña impulsó la primera de Houston con un sencillo productor sobre hacia el jardín central. Después, en la parte alta del cuarto episodio, el dominicano se convirtió en el primer shortstop novato en registrar un home run en la MLB World Series al pegarle a una bola curva de Noah Syndergaard y mandarla a lo profundo del jardín izquierdo.

Justin Verlander

Justin Verlander consiguió su primera victoria en su carrera en la MLB World Series. Aunque permitió un cuadrangular de Kyle Schwarber en la primera entrada, el veterano lanzador se recompuso y evitó que los Phillies sumaran más carreras para registrar su primera victoria en la Serie Mundial. El pitcher de 39 años lanzó cinco entradas completas, ponchó a seis de los 23 bateadores que enfrentó, regaló cuatro pasaportes y permitió cuatro imparables.

Relevos de Neris y Abreu

Hector Neris lanzó los primeros dos tercios de la sexta entrada tras reemplazar a Verlander y lo hizo de buena manera. El dominicano permitió un sencillo de Alec Boh, pero forzó el fly out de Bryson Stott y después ponchó a Jean Segura en cuatro lanzamientos. Dusty Baker eligió cambiar de lanzador a falta de un out en la sexta y Bryan Abreu le dio un pelotazo a Bradnon Marsch antes de ayudarse de un elevado de out de Schawrber. La séptima fue sencilla para Abreu porque ponchó a Rhys Hoskins y a J.T. Realmuto antes de que Bryce Harper pegara un flyout hacia la tercera base.

Error de Hoskins

Durante la octava alta, los Astros iniciaron un buen rally de bateo mediante un par de sencillos de Altuve y Peña. En el siguiente turno, Yordan Álvarez pegó un rodado con poca fuerza en dirección a la primera colchoneta en el que Hoskins se equivocó al momento de hacer la recepción y no pudo hacer el doble play; el infielder de los Phillies solo eliminó al cubano mientras que el venezolano pisó home sin problema alguno para poner el score 3-1.

Pressly al rescate

Los Phillies disminuyeron la ventaja de los Astros luego de que Rafael Montero regaló dos pasaportes y permitió que Jean Segura impulsara la segunda carrera de su equipo con sencillo hacía el jardín derecho. Sin embargo, Dusty Baker mandó a Ryan Pressley al montículo para conseguir los últimos cinco outs del partido. En la octava respondió con un strikeout sobre Brandon Barsh y un flyout de Schwarber.

En la novena, el cerrador ponchó a Hoskins para el out 25. El penúltimo jugador eliminado fue Realmuto, gracias a una excelente cobertura de Chas McCormick en el jardín central. Harper avanzó a la inicial debido a un pelotazo de Pressly, pero el partido acabó cuando Nick Castellanos pegó un rodado de out que no le permitió pisar la primera colchoneta.