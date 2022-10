Las claves de la frustración de Mbappé que le empujan a buscar la salida del PSG

Kylian Mbappé ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas del planeta fútbol por el mismo motivo que hace apenas cinco meses: la posibilidad de que deje de vestir los colores del PSG y busque un nuevo destino en Europa. Este martes explotaron los rumores que apuntaban a que el francés estaría buscando una salida de emergencia, y es que, desde su renovación en el mes de mayo, el delantero no ha vivido sus mejores días en el Parque de los Príncipes.

El culebrón Mbappé ha vuelto, y lo ha hecho con una noticia sorprendente después de la decisión de quedarse en el PSG que tomó el pasado 21 de mayo rechazando al Real Madrid, pues ahora estaría buscando una salida en enero. El motivo de este giro de los acontecimientos podría ser su malestar en el club galo, algo notablemente visible desde el momento en el que estampó su firma en el contrato de renovación.





Los problemas con el grupo desde agosto

Tras un verano tranquilo después de que el PSG calmara las aguas con el anuncio de la renovación de Mbappé en mayo, la temporada volvió a empezar con polémica en el vestuario del Parque de los Príncipes. Desde los primeros partidos oficiales disputados en agosto saltaron chispas entre Mbappé y Neymar, una relación que parece aún rota y sin miras de restaurarse.

El comienzo de esta ruptura habría comenzado precisamente por la cesión de poder que con el nuevo contrato prometía el club a Mbappé. Según varios medios deportivos, el jugador de 23 años habría pedido la salida de Neymar para reforzar la delantera, algo que no llegó a ocurrir.

La noticia trascendió y no sentó bien al futbolista brasileño, que no tardó en mostrar su descontento con su compañero. En el primer partido de liga -ante el Montpellier- Kylian pidió a Neymar que le dejara ejecutar un penalti, un deseo que el brasileño no le concedió.

Según trascendió después, el club tuvo que organizar una reconciliación entre ambos, una reunión que no parece haber dado frutos, pues el futbolista brasileño respondió con un polémico e incompleto “Yo no…” al ser preguntado por su relación con el galo hace poco más de dos semanas.

Más allá de los gestos, los datos revelan que la conexión del tridente no es la esperada, especialmente por la parte que le toca a Mbappé, pues no ha regalado ninguna asistencia esta temporada a Neymar ni a Messi. A ello se une la filtración que hizo el ya exjugador del PSG Leandro Paredes (ahora en la Juventus), confirmando que no tenía relación con la estrella del equipo.





El malestar con su posición en el campo

Si la situación de Mbappé en el vestuario es tensa, tampoco es especialmente buena la que mantiene en el terreno de juego, donde no termina de encontrar su mejor versión. De esto, según ha dejado caer indirectamente el propio futbolista, podría tener la culpa el nuevo técnico, Christophe Galtier.

De nuevo destacan los gestos del delantero, como el mostrado tras el intercambio de palabras que mantuvo en el complicado partido ante el Reims con Galtier. Después de recibir instrucciones en la banda, el jugador se dirigió a su posición negando con la cabeza. Tras ese encuentro acabado en empate, el francés publicó un enigmático mensaje en redes: “empate, cita el martes” acompañado de la etiqueta “pivot-gang”.

Su molestia, haber perdido el protagonismo del que gozaba la pasada campaña, pues ahora asume un rol más cercano a la posición del ‘9’ mientras él se encuentra más cómodo en el lateral izquierdo, actualmente acaparado por Neymar. Sobre esto ya lanzó un dardo en una rueda de prensa en la última convocatoria con la selección francesa.

“Aquí (en la selección me piden cosas diferentes que en el club. Tengo mucha libertad aquí. El entrenador sabe que hay un número 9 como Olivier (Giroud) que se ocupa de las defensas y yo puedo buscar los espacios, pedir balones. En París eso no pasa, me piden que haga de pivote, es diferente”, señaló en declaraciones con el combinado francés.





Las promesas incumplidas por el club

El problema de su posición en el campo conecta directamente con otra de las frustraciones del delantero, la supuesta traición por parte del club al no cumplir las promesas que le hicieron al firmar la renovación. Entre ellas destaca la del fichaje de un ‘9’, objetivo que no se cumplió y que ahora fuerza al delantero a ocupar ese hueco.

Este motivo, señalado por los principales medios deportivos de Francia, fue reconocido por el propio Christophe Galtier este lunes, a lo que añadió también que ha hablado mucho con Mbappé para corregir la situación.

Lío en la selección con los patrocinadores

Además de la tensa situación que el jugador vive dentro de su club, tampoco se encuentra especialmente cómodo en las convocatorias del equipo nacional. El equipo dirigido por Deschamps es un caos de puertas para adentro, entre otras cosas por el escándalo judicial entre Paul Pogba y su hermano (que sacó a la luz los servicios de un brujo contratado por Paul para solicitarle la lesión de Mbappé) y la negativa del delantero a colaborar con algunos de los patrocinadores.





Nasser Al-Khelaïfi no le dejará salir

Pese al descontento del jugador galo, el periódico L’Équipe asegura que el entorno de Nasser Al-Khelaïfi descarta su salida este invierno, poco después del Mundial de Qatar. El representante del propietario catarí del club ya se opuso a que el jugador fichara por el Real Madrid la pasada campaña, cuando rechazó una oferta de 180 millones de euros.

Hay que recordar que pocos meses antes de que caducara su contrato, logró convencerlo de prolongarlo dos años, más un tercero en opción, lo que parecía dar una tregua al club. Sin embargo, ahora parece que el culebrón de su continuidad en el PSG no ha terminado.