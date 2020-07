Las cintas de casete duplican sus ventas en 2020

El número uno de ventas es para 5 Seconds of Summer’s, que conseguía vender 12.000 cintas en solo una semana . Seguido de ellos, Chromatica de Lady Gaga; Notes On A Conditional Form de 1975 (3); Rare de Selena Gómez (4); Future Nostalgia de la británica Dua Lipa (5); Walls, el álbum debut de Louis Tomlinson’s (7) o Dedicated-Side B de Carly Rae Jepsen’s (10).

A pesar del crecimiento del uso de plataformas de streaming como Spotify, Apple Music o Amazon Music, que hacen que se reduzca la venta de CDs, no se ha producido este efecto en la venta de casetes. Según Official Charts Company, las entrañables cintas han conseguido un incremento del 103% en sus ventas con respecto al año anterior.

