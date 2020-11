Las certezas y las incógnitas sobre la estrategia de vacunación contra la COVID-19 en España

El ministro de Sanidad ha avanzado que la vacuna será “gratuita” y “se administrará en la Seguridad Social” . Preguntado por las posibles reticencias de la población a inmunizarse, Illa ha considerado que no hará falta hacerla obligatoria -aunque no lo ha descartado-, porque la sociedad española responderá con responsabilidad.

No obstante, el hecho de que las primeras dosis de Pfizer lleguen en enero no significa que lo hagan todas las que recibirá España. De hecho, la compañía ha revelado que pretende producir y distribuir unos 50 millones antes de que termine este 2020 y hasta 1.300 millones de dosis en 2021.

