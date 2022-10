Las certezas y las incógnitas del caso de la niña hallada muerta en la maleta

Presa de la angustia, la madre de la menor compartió en su perfil de Facebook un mensaje para tratar de localizar a la niña: “Alerta. Sustracción de nuestra hija Lola, vista por última vez a las 15.20 horas en compañía de una chica que no conocemos en nuestro edificio. Viste unos vaqueros blandos, un jersey blanco con capucha y una mochila gris. Ayudadnos a encontrarla. No dudéis en llamar a la Policía de París o a nosotros “.

You May Also Like