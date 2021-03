Las células T, claves en la respuesta inmunitaria de los asintomáticos

Aunque no muestren signos de Covid-19, las personas con infecciones asintomáticas generan una respuesta inmunitaria de células T específica contra el coronavirus, según un estudio de la Facultad de Medicina Duke-NUS (Singapur) publicado en la revista científica Journal of Experimental Medicine. Los resultados del estudio demuestran que estas personas producen una sólida respuesta de células T específica del virus que, en combinación con los anticuerpos, las protege de desarrollar una forma grave de la enfermedad.

