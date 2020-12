Las causas más frecuentes del sangrado en las heces

No siempre que aparece sangre en las heces el motivo está en el recto o el colon, como hemos mencionado ya antes. Algunas enfermedades gastrointestinales e intestinales pueden causar este síntoma que indica que algo no va bien y que se debe acudir al servicio de atención primaria.

Sin embargo, la ASGE alerta de la importancia de no esperar para ir al médico en los casos en los que las heces empiecen a presentar un color alquitranado o negro , incluso un color vivo de la sangre. Si además esto no se soluciona en unos días, sino que perdura durante semanas, debe acudirse a urgencias ya que puede conducir a una anemia de alta gravedad.

Las causas de este tipo de sangrado pueden ser varias: hemorroides, fisuras anales o proctitis . A menos que el sangrado sea abundante y no se detenga, por lo general, suele remitir sin tratamiento médico en unos pocos días. No obstante, es aconsejable acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado, sobre todo, en el caso de sufrir hemorroides o tener problemas de estreñimiento.

El sangrado en las heces que se produce de forma aislada y que es leve, en principio, no supone un riesgo para la salud. Como bien indica la Asociación Americana de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE), “el sangrado rectal leve tiene lugar cuando se refiere a la eliminación de unas pocas gotas de sangre de color rojo brillante (fresca) por el recto” y no suele alertar sobre nada grave.

