Las causas de la muerte de Nick Gordon…en su organismo se halló Narcan

Es decir, que su intención no fue la del suicidio, sino un exceso de dosis, que le provocó un estado inconsciente y una sucesión de paros cardíacos de los que no se recuperó. Dado que estuvo hospitalizado siete horas desde que encontraron su cuerpo inerte y los médicos lucharon por su vida, también se halló en el organismo Narcan.

You May Also Like