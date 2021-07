Las catástrofes medioambientales que no salen en los titulares

La muerte, la violencia y la destrucción son señales de la lucha de la humanidad por adaptarse a un clima cambiante. “Parece que hay algo en la mentalidad humana que hace que estemos atrasados frente a los eventos y no adelantados”, dijo Pörtner, profesor del instituto Alfred Wegener de Investigación Polar y Marina y asesor del Gobierno alemán sobre clima y medioambiente. “Tal vez se deba a que la naturaleza de los eventos sin precedentes es que no podemos imaginar lo que se avecina”.

You May Also Like