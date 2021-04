las canteras de los pequeños artistas que nos emocionan

Una de las cosas que más ejemplifican el alto nivel de enseñanza de musicales en España es que ya no sólo hay transferencia de estudiantes de aquí a otros mercados, es que estudiantes de fuera vienen a estudiar a nuestras escuelas . Es el caso de Jana, que tiene convenios con la Emerson College (Boston) y la AMDA (New York).

Y es que ser artista escénico no es solo una profesión, si no que además esos estudios están reglados como educación superior por la que se puede obtener un pregrado o un grado universitario.

You May Also Like