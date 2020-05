Las candidatas del candidato Joe Biden | Internacional

La senadora por Minnesota exhibe los galones de algo nada menor en unas presidenciales como las de noviembre: el haberse impuesto en elecciones en cada uno de los condados del Estado en los que había ganado Trump en 2016. De 59 años y graduada en la Universidad de Yale, Klobuchar es una demócrata ganadora en el Medio Oeste que se le resistió a Hillary Clinton. El consejo editorial de The New York Times decidió respaldarla en las primarias demócratas —junto a la senadora Elizabeth Warren—, destacando su labor legislativa y capacidad de llegar a acuerdos políticos y unir al Partido Demócrata. “Se puede ser progresista y práctica”. Ese fue uno de los lemas que la senadora enfatizó durante su carrera. Pero la batalla de los pragmáticos la ganó Biden.

