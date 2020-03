Las camisetas que todo padre quiere lucir (y por las que te perdonará no haber tenido listo su regalo el 19 de marzo)

A tu padre no solo le gusta el cine: disfruta metiéndose en la trama tanto que, a veces, confunde la realidad con la ficción . Si su frase favorita, cuando no le haces demasiado caso, es “tengo debilidad por mis hijos y los malcrío”, esta camiseta va a lograr que se le salte alguna que otra lagrimita.

Aunque las circunstancias hayan puesto en jaque a todos los hogares españoles, no hay que perder de vista que esta situación es temporal… ¡y que hoy es el Día del Padre! Como cada 19 de marzo, los progenitores se dejan agasajar por sus hijos a través de felicitaciones en forma de besos, abrazos y algún que otro detalle. Sin embargo, este año, y debido al confinamiento que debemos cumplir, muchos regalos tendrán que ser virtuales. Por opciones no será, puesto que han surgido muchas iniciativas para decir “te quiero, papá” en la distancia. Eso sí, después del aislamiento, nuestro padre se merece un buen detalle que podemos ir pensando (y encargando) mientras nos quedamos en casa

